Haberler Yaşam Haberleri Denizli’de kayıp 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı
Giriş Tarihi: 19.7.2022 01:13

Denizli’de kayıp 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 9 ve 11 yaşlarındaki çocukların bulunması için arazide ve su kanalında arama çalışması başlatıldı

İHA
Denizli’de kayıp 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesinde yaşayan 9 ve 11 yaşındaki çocuklarda haber alamayan aileler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipler aldığı bilgiler doğrultusunda çalışmalara başladı.

Bir vatandaşın, 'Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım' demesinin ardından ekipler yoğunluğu o bölgeye verdi.

Gece saatlerinde su altı arama kurtarma ekipleri kanalda kayıpları bulmak için çalışmalar başlatırken, AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzer diğer gönüllü kuruluşlar evin yakınında bulunan arazide aramalara başladı.

Gözü yaşlı aileler ise çocuklarından gelecek olan mutlu haberi bekliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversitelere gidebilirim? YKS 200 puanla hangi bölümler tutuyor? işte 2022 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları ile başarı sıralamaları!
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM ile 2022 AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022
KYK BORÇLARINDA SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası KYK kredi borcu düzenlemesini duyurdu!
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol düşüşünü sürdürücek mi? Uzman isim açıkladı
SON DAKİKA: Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Bilgin'den dikkat çeken açıklama
YKS sonuçları ÖSYM ile duyuruldu! 2022 YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları erişime açıldı!
YÖK Atlas Tercih Robotu - ÖSYM YKS tercih tarihleri 2022 açıklandı! Üniversite tercihleri/YKS tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2 yıllık açıköğretim üniversite bölümleri taban puanları 2022: ÖSYM ATLAS ile 2 yıllık önlisans taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu?
Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile güncel Hemşirelik üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları nasıl? İşte merak edilenler
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli’de kayıp 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA