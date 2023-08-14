Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de korkunç kaza! Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 14.8.2023 21:40

Denizli'de korkunç kaza! Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

AA
Denizli’de korkunç kaza! Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Enver Birsin (55) yönetimindeki 20 AJT 327 plakalı tarım işçilerinin taşıyan açık kasa kamyonet, Yahşiler Mahallesi Seki mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada açık kasada bulunan işçilerden Havane Örgen (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü Birsin ile araçta bulunan Cennet Hanım İnce (53), Nadide Kömür (48), İlknur Atalay (48) ve Ayşe Birsin (54) sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan "Boynumuzun borcu" diyerek açıkladı: Hayat seviyesini eskisinin de üstüne çıkaracağız
İki genci hayattan kopardı ifadesi pes dedirtti! "Ben şımarığım şaka yapmayı seviyorum"
Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı
Münevver Karabulut cinayeti üzerinden çatır çatır antisemitizm
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Erkekleri üzen karar
Neden Afrika?
Son dakika: Fenerbahçe, 10 kişi Gaziantep’i tek farkla mağlup etti! Yeni transferler yıldızlaştı…
Yaylada... Derin sohbet
Karşılaşmayı VAR yönetti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de korkunç kaza! Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA