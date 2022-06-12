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Giriş Tarihi: 12.6.2022 15:17 Son Güncelleme: 12.6.2022 15:38

Denizli’deki kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 2 yaralı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’deki kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 2 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan boş akaryakıt tankeri karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Hurda yığınına dönüşen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Denizli-Muğla Karayolu'nda meydana gelen kazada Bayer F.T. idaresindeki akaryakıt tankeri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tanker, Nurettin Tuncer'in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönüştü. Dorse ve sürüklediği otomobil, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer araç sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Nurettin Tuncer (30) ile Mehmet Tuncer'in (53) öldüğünü belirledi. Sıkıştığı yerden çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Filiz Tuncer (29) burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hastaneye kaldırılan diğer yaralılar İsmail Tuncer ve Muhammet Tuncer'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Tanker sürücüsü gözaltına alındı. Otomobildekilerin Denizli'den, yaşadıkları Tavas ilçesi Yahşiler Mahallesi'ne doğru gittikleri öğrenildi.

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Denizli’deki kazada bir aile yok oldu: 3 ölü, 2 yaralı
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