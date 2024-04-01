Denizlililer, Kent Müzesi’ni çok sevdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Denizli Kent Müzesi, 13 Mart'ta kapılarını açmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Tarih öncesi çağlardan başlayarak İlk Çağ, Roma ve Bizans dönemlerini içine alan, Türklerin gelmesiyle birlikte ise tarihte yeni bir sayfa açan Denizli'nin sosyal, kültürel, tarihsel ve ekonomik olmak üzere tüm değerlerinin yer aldığı Denizli Kent Müzesi'ni 2 haftada onbinlerce kişi gezdi. 9 ayrı sergileme salonunda binlerce kültürel varlık ve eserin sergilendiği Denizli Kent Müzesi, zengin sergi salonları ve etkileyici koleksiyonlarıyla ziyaretçilerini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Kentin tarihine, kültürüne ve sanatına dair birçok değerli eseri bünyesinde barındıran müze, Denizli'nin ulusal ve uluslararası alandaki imajına katkı sağlayacak önemli bir turistik ve kültürel merkez olarak ön plana çıkıyor.

HAZİNE DOLUSU ESER

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kent müzelerinin kültürel birikimi koruma, tanıtma ve gelecek kuşaklara aktarma görevini üstlenen önemli mekanlar olduğunu belirtti. Kent Müzesi ile Denizli'nin büyük bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Binlerce kültürel varlık ve eserin sergilendiği Denizli Kent Müzemiz vatandaşlarımızın kente aidiyetini güçlendirmek ve ortak kültürünü benimsemelerini sağlamak için de önemli bir rol oynayacak" dedi.

Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Denizli'mizin hafızası görevini üstlenecek Kent Müzesi kentlilik bilincini vurgulayacak, kentsel belleğin korunmasını ve nesiller boyunca aktarılmasını sağlayacak. Denizli'mizin tarihini keşfetmek isteyen herkesi Denizli Kent Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu müze, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bir hazine dolusu eseri bir araya getiriyor ve Denizli'nin zengin kültürel dokusunu gözler önüne seriyor."

DENİZLİ KENT MÜZESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında 05 Şubat 2021'de imzalanan protokolle restorasyon çalışması başlayan Denizli Kent Müzesi, 1940'lı yıllarda Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi'nin uygulama birimleri olarak atölye binaları şeklinde inşa edildi. Erken Cumhuriyet Dönemi'nde inşa edilen Denizli Kent Müze'sinde restorasyon laboratuvarı, 3 adet çalışma ofisi, depo, hediyelik eşya, danışma ve bilet satış birimi bulunuyor.

9 SERGİLEME SALONU

Denizli Kent Müzesi'nde 9 sergileme salonu yer alıyor. Buna göre; Kent Tarihi Salonu (2); Kentleşme ve Ticaret Salonu; Dokumacılık Salonu; Tarım ve Sanayi Salonu; Milli Mücadele Salonu; Denizli'de Müzik Salonu; Denizli'de Gündelik Yaşam Salonu veDenizli' de Resim Salonu'nun yanında müzede Denizli'de Müzecilik Koridoru; Denizli'de Flora Fauna Koridoru ve Denizli'nin İleri GelenleriKoridoru bulunuyor.