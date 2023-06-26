Deprem başarıyı sarsamadı! Depremzede Melek LGS şampiyonu oldu

Sınava ilk günden beri çok düzenli hazırlandığı anlatan Özer ''Özel bir çalışma programım yıktu. Ben de herkes gibi çalıştım. Ama depremi yaşadıktan sonra birkaç gün çok ağladım. Kendi kendime 'Artık bitti. Sınavı kazanamam' diyordu. Sonra şehir değiştirdik. Arkadaşlarım, okulum İskenderun'da kalmıştı. Yeni bir şehir, yeni bir düzen oldu benim için. Ama vazgeçmedim. Derslerimden kopmadım. Zor oldu ama başardım'' diye konuştu. SABAH'a konuşan anne Süreyya Özer ise deprem gecesi büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını anlatarak ''İlk Melek'in odasına koştum. Melek herşeyi bırakmış kitaplarını toplamaya çalışıyordu'' dedi. İskenderun'da bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Anne Özer kızı Melek'in okul hayatı boyunca sorumluluğunu bilen, derlserine planlı çalışan bir öğrenci olduğunu söyledi.





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Öte yandan Melek'in ağabeyi Bekir Arda Özer'in de eski sınav şampiyonlarından olduğu öğrenildi. Bekir Arda 2019'da LGS girmiş, o da kardeşi Melek gibi tüm sorulara doğru yanıt vererek tam puan almıştı. Robert Kolej'i kazanan Bekir Arda bu yıl lise son sınıfa geçti. Melek de tıpkı ağabeyi gibi Robert Kolej'de lise eğitimi almak istiyor.