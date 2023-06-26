Haberler Yaşam Haberleri Deprem başarıyı sarsamadı! Depremzede Melek LGS şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 26.6.2023 12:30 Son Güncelleme: 26.6.2023 12:45

Deprem başarıyı sarsamadı! Depremzede Melek LGS şampiyonu oldu

562 birincinin çıktığı 2023 Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) şampiyonlarından biri de 6 Şubat'ta meydana gelen depremi İskenderun'da yaşayan Melek Beria Özer oldu. Özer ailesiyle birlikte asrın felakatini birerbi yaşayan binlerce gençten biriydi. Evleri yıkılmadı ancak ağır hasar gördü. 1 hafta boyunca ailesiyle birlikte dışarıda yaşadı, evlerine giremedi. Daha sonra İstanbul'a göç eden Özer ailesi burada yeni bir hayat kurmaya çalıştı. Melek'i ne deprem ne de varolan düzenini bozup yeni bir şehre taşınmak yıldırdı. O azimle derslerine çalışmaya devam etti. Bilfen Çamlıca Ortaokulu'na kaydını yaptıran Melek kısa sürede yeni hayatına adapte olmayı başardı. Yaşadığı tüm olumsuz deneyimlere rağmen 4 Haziran'da düzenlenen LGS'de tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan aldı.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Deprem başarıyı sarsamadı! Depremzede Melek LGS şampiyonu oldu

Sınava ilk günden beri çok düzenli hazırlandığı anlatan Özer ''Özel bir çalışma programım yıktu. Ben de herkes gibi çalıştım. Ama depremi yaşadıktan sonra birkaç gün çok ağladım. Kendi kendime 'Artık bitti. Sınavı kazanamam' diyordu. Sonra şehir değiştirdik. Arkadaşlarım, okulum İskenderun'da kalmıştı. Yeni bir şehir, yeni bir düzen oldu benim için. Ama vazgeçmedim. Derslerimden kopmadım. Zor oldu ama başardım'' diye konuştu. SABAH'a konuşan anne Süreyya Özer ise deprem gecesi büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını anlatarak ''İlk Melek'in odasına koştum. Melek herşeyi bırakmış kitaplarını toplamaya çalışıyordu'' dedi. İskenderun'da bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Anne Özer kızı Melek'in okul hayatı boyunca sorumluluğunu bilen, derlserine planlı çalışan bir öğrenci olduğunu söyledi.



BAŞARI GENETİK

Öte yandan Melek'in ağabeyi Bekir Arda Özer'in de eski sınav şampiyonlarından olduğu öğrenildi. Bekir Arda 2019'da LGS girmiş, o da kardeşi Melek gibi tüm sorulara doğru yanıt vererek tam puan almıştı. Robert Kolej'i kazanan Bekir Arda bu yıl lise son sınıfa geçti. Melek de tıpkı ağabeyi gibi Robert Kolej'de lise eğitimi almak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti?
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem başarıyı sarsamadı! Depremzede Melek LGS şampiyonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA