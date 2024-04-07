Deprem bölgesindeki çocuklar gönüllerince eğlendi

Adana Gündoğdu Koleji ve ön okullarından öğretmenler ve personellerin işbirliğiyle düzenlenen yardımda, çocukların bayramlarını kutladı. Çocuklara oyuncak, kıyafet, kitap, ayakkabı yardımında bulunuldu. Kent içinde kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "İnşallah ülke olarak bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Kayıplarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen tüm takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir kez daha yürekten kutluyorum. Deprem bölgesini yalnız bırakmamaya devam edeceğiz" dedi.