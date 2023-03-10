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Giriş Tarihi: 11.3.2023

Deprem fırtınası

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Deprem fırtınası
Türkiye'yi saran deprem fırtınası sürüyor 8 Mart'ta 6 dakikada büyüklüğü 4 üzeri 3 depremin meydana geldiği Kayseri, önceki gece de 4.8 ile sallandı. Hacılar ilçesinde, saat 05.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle birlikte vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı. Kimileri otomobillerinde beklerken bazı vatandaşlar ise parklarda toplandı. Depremde bazı evlerin bahçe duvarları yıkılırken bir evde göçük meydana geldi. Deprem anında gökyüzünde beliren mavi ışık ise dikkat çekti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.



Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de önceki gece saat 00.08'de, yerin 7 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.34'te ise Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 7.24 kilometre derinlikte yine 4.1 büyüklüğünde oldu.
Dün saat 01.22'de ise Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69.71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin deniz yüzeyinin 19.26 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

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