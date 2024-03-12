Deprem konutlarının içmesuyu DSİ’den Hatay ve Osmaniye’de deprem konutlarının içmesuyu DSİ’den

Asrın felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren gerek makineli çalışmalar, gerekse insani yardım noktasında gece gündüz demeden çözüm üreten Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, özellikle içme, kullanma ve tarımsal sulama suyu temini için ara vermeden çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Depremin etkilediği illerin başında gelen Hatay ve Osmaniye'de içmesuyu temini kapsamında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "6 Şubat'tan bugüne kadar sondaj makineleri ile Hatay'da 41 adet içme, 6 adet sulama, Osmaniye'de 1 adet içme, 4 adet sulama olmak üzere toplamda 52 adet su kuyusu açıldı. Yaklaşık 300 bin vatandaşımıza içme suyu ve 1860 dekar alanın ihtiyacını karşılayacak sulama suyu sağlandı" dedi.

Depremzede vatandaşların için inşa edilmekte olan kalıcı konutların sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek için gece gündüz çalışıldığını da kaydeden Balta, "Hatay ve Osmaniye'de kalıcı konutların içmesuyu temini için açılan 26 adet kuyuda, toplam 5 bin 872 metre delgi yapıldı ve toplamda saniyede 139 litre su elde edildi. Kalıcı konutlarda ikamet edecek olan 42 bin 500 vatandaşımıza yetecek içmesuyu temin edilmiş olup vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına yerleşmeden önce tüm içmesuyu temin sürecinin tamamlanması hedeflenmekte" diye konuştu.