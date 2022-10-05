Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler 5 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek isteyerek “deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
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Son dakika deprem olaylarına ilişkin bilgilere erişmek isteyenler "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
En son depremler listesi verilerine aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.