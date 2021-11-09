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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Deprem sonrası 66 binada hasar tespit edildi

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Deprem sonrası 66 binada hasar tespit edildi
KONYA'DA 5.1 büyüklüğündeki depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 66 binada hasar tespiti yaptı. AFAD'ın verilerine göre sabaha kadar 40 artçı depremin daha meydana geldiği belirtildi. Konya önceki akşam 20.43 sıralarında merkez üssü Meram ilçesi Kızılören Mahallesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem üzerine başta valilik olmak üzere tüm kurumlar teyakkuza geçti. AFAD ekipleri başta olmak üzere, çok sayıda ekip gece boyunca ihbar gelen mahallelerde hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda Meram ilçesine bağlı Kızılören, Tepekent, Yakameram, Akıncılar, Dere, Havzan, Sefaköy, Selçuklu ilçesine bağlı Bosnahersek, Erenkaya, Özalkent, Akpınar, Nişantaşı Mahallesi ile Beyşehir ilçesine bağlı Dumanlı mahallelerindeki 66 binada hasar tespiti yapıldı. Bunların içinde ise 2 adet yıkık bina, 1 adet acil yıkılacak bina ve 9 adet de ağır hasarlı bina olduğu belirlendi.

PSİKOSOSYAL DESTEK
Bölgede sabaha kadar en büyüğü 3.9 olan 40 artçı deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgeye çevre illerden çok sayıda AFAD, itfaiye, Kızılay gibi ekipler sevk edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Küçükmuhsine, Sefaköy, Kızılören mahallelerine 3'er kişi olmak üzere psikososyal ekipleri görevlendirildi. Ekipler özellikle deprem nedeniyle büyük korku yaşayan çocuklarla yakından ilgilendi.

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Deprem sonrası 66 binada hasar tespit edildi
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