Deprem sonrası evine döndü: Gördüğü manzarayla şoke oldu!

Uzun bir aradan sonra döndüğü evinde felaketin boyutuyla karşılaştığını belirten Zahide Erbaş, "Burası düz bir bahçeydi ama şimdi içinde yuvarlak yarık oluşmuş, elma ağaçları yok olmuş. Ben de daha yeni görüyorum ve büyük şok yaşıyorum. İlk çıktığımda hava karanlıktı fark etmemiştim, depremde evim de yıkılmış" dedi.