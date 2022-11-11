DEPREM TATBİKATI DUYURUSU: 12 Kasım deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak, nasıl yapılır? Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek!

Tarihler 12 Kasım 2022'yi gösterdiğinde gerçekleşecek olan deprem tatbikatı için nefesler tutuldu. Bundan 23 yıl önce gerçekleşen Düzce depreminin de yıldönümünde gerçekleşecek olan bu tatbikatla ilgili olarak detaylar da merak ediliyor. "12 Kasım deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak, nasıl yapılır?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Şimdilerde konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, yarın mı, saat kaçta yapılacak, nasıl yapılır? İşte tüm bu detaylar.
TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Genelinde Tatbikat 12 Kasım 2022 saat 18.57'de yapılacak.
TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NASIL YAPILACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.
DÜZCE DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?
999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi. Düzce depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluştu.
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.