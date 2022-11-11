DEPREM TATBİKATI DUYURUSU: 12 Kasım deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak, nasıl yapılır? Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek!

Tarihler 12 Kasım 2022'yi gösterdiğinde gerçekleşecek olan deprem tatbikatı için nefesler tutuldu. Bundan 23 yıl önce gerçekleşen Düzce depreminin de yıldönümünde gerçekleşecek olan bu tatbikatla ilgili olarak detaylar da merak ediliyor. "12 Kasım deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak, nasıl yapılır?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Şimdilerde konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, yarın mı, saat kaçta yapılacak, nasıl yapılır? İşte tüm bu detaylar.