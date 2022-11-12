12 Kasım deprem tatbıkatı saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. 7,2 büyüklüğündeki 1999 Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacak. Bu sebeple "deprem tatbikatı nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. Öncelikle, radyo ve televizyonlardan sirenler çalacağını hatırlatmakta yarar var. Peki, deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Genelinde Tatbikat 12 Kasım 2022 saat 18.57'de yapılacak.
TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NASIL YAPILACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.
ÇÖK KAPAN TUTUN YAPILACAK
1999 Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım tarihinde ise AFAD koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla saat 18 bin 57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirilecek.
AFAD Eğitmeni Gamze Yıldırım, deprem sarsıntısı başladığında çök, kapan tutun hareketinin önemine dikkat çekerek, "Sarsıntı başladığı andan itibaren kesinlikle merdivenlere, balkonlara ve asansörlere koşmamamız gerekiyor. Sarsıntının başladığını hissettiğimizde bizim doğru davranış şeklimiz sağlam nesnenin yanında, üzerimize düşebilecek olan nesnelerden uzak, çök kapan ve tutun hareketidir. Bir elimizle nesneden tutunuyoruz. Diğer elimizle boyun ve baş bölgemizi koruyoruz."
"Bu hareketin amacı başka bir yere savrulup yaralanmayalım diye. Sarsıntı bitene kadar bekliyoruz. Eşyaların yeri bizim için çok önemli. Uzun boylu eşyalar sarsıntının etkisiyle düşüp bizi yaralayabilir. Özellikle çıkış kapılarımıza yakın eşyalar varsa bunların yerini değiştirmeyi öneriyoruz. Mutlaka duvara sabit olması gerekiyor. Mesela vestiyerin bizim çıkış kapımızın önüne düştüğü düşünüldüğünde hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.
DÜZCE DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?
999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi. Düzce depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluştu.
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.