Depremde ağır hasar alan evlerinin yıkılışını işte böyle izlediler...

Esnaf olduğunu ve depremde ailesi ile birlikte dışarı çıktıklarını anlatan Ahmet Kılıç, "Çıktığımızda her yerin yıkıldığını görünce büyük şok yaşadık. Her yer yıkılmış ve adeta can pazarı yaşanıyordu. Sonra eşim ve çocuklarımla felaketten sağ kurtulduğumuz için şükrettik. Şimdi evimiz ağır hasarlı olduğu için yıkılıyor. Hepimizin sağlığı yerinde ve hayata artık yeniden başlayacağız" dedi.