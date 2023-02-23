Depremde ağır hasar alan evlerinin yıkılışını işte böyle izlediler...

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem aralarında Gaziantep'in de olduğu 11 ilde büyük hasara yol açtı. Gaziantep'te en büyük hasarın yaşandığı Nurdağı ilçesinde binlerce ev yıkıldı, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 40 bin nüfuslu olan ve evlerinin büyük bölümünün tamamen yıkıldığı Nurdağı ilçesinde, ayakta kalan evlerin de yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verildi. Farklı bir yere taşınması kararlaştırılan Nurdağı'nda, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından ağır hasarlı binaların yıkımına da başlandı.