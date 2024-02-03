Depremde ailesini enkazdan kurtaran Kahraman baba SABAH’A konuştu

"UMUT YIKILDI AMA ÜMİDİMİZ VAR"

Eşi ve oğlunun tedavisi nedeniyle Hatay'a dönmeyerek Adana'nın Seyhan ilçesinde yeni bir hayat kuran Evci ailesi evlerinin kapısını SABAH'a açtı. Yaşadıkları Umut Apartmanı'nın yıkıldığını ama ümitlerinin olduğunu söyleyen Adem Evci, "Deprem anında kızlarımın odasına koştum. Bina bir anda yıkıldı, 7 katlı bina birinci kat pozisyona gelmişti. Sadece küçük bir ışık görüyordum. Mutfak tüpüyle kıra kıra genişlettim. Önce iki kızımı, sonra eşimi ve oğlumu kurtardım. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildik. Hem eşimin hem de oğlumun bacak ve kollarında kırıklar vardı. 3,5 ay boyunca hastanede tedavi gördüler. Biz de diğer çocuklarımla birlikte hastanede kaldık. Hastane de bizim için tüm imkanları seferber ettiler. Fizik tedavi merkezindeki gerek doktorlar gerekse görevliler eşim ve çocuğumla yakından ilgilenerek kısa sürede yürümelerini sağladılar. Yemek saatlerin de bile 'Siz bizim kıymetlimizsiniz' diyerek bizle ilgilendiler. Özellikle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ile hastane personeline çok teşekkür ederim" dedi.