Depremde ailesini enkazdan kurtaran Kahraman baba SABAH’A konuştu

Asrın felaketinde yıkılan binanın altından 2 kızını daha sonra eşi Hayriye (36) ile oğlu Emrullah'ı kurtaran Hataylı Adem Evci (36) ile ailesi SABAH'a konuştu. Eşi ve çocukları tarafından "Kahraman babamız" denilen Adem Evci, enkazdan yaralı olarak çıkarılan eşi ve oğlunun Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi süresince el üstünde tutulduğunu belirterek, "3,5 ay hastanede kaldık ve bütün ihtiyaçlarımız eksiksiz karşılandı. Fizik tedavi merkezindeki gerek doktorlar gerekse görevliler eşim ve çocuğumla yakından ilgilenerek kısa sürede yürümelerini sağladılar. Yemek saatlerin de bile 'Siz bizim kıymetlimizsiniz' diyerek bizle ilgilendiler. Özellikle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ile hastane personeline çok teşekkür ederim" dedi. Babaları tarafından enkazdan çıkarılan ve okullarında gösterdikleri başarılarla göz dolduran Gülümsu (11), Semanur (9) ve Emrullah (7) "Bizim kahraman babamız" diyerek Adem Evci'ye sarıldığı andaki mutlulukları adeta gözlerinden okundu.
PİKNİK TÜPÜ VE TAŞLA EZDİ
Hatay'ın Cebrail Mahallesi'nde 7 katlı Umut Apartmanının en son katında oturan 5 kişilik Evci ailesi enkazda kaldı. Petshop işleten Adem Evci, eşi Hayriye, kızları Gülümsu, Esma Nur ile Emrullah (6) çocuk odasında sıkıştı. Bulundukları yerin yanında bacayı fark eden baba, taşla ve mutfak tüpüyle enkaz taşlarını ezerek bacadan güçlükle çıktı. Bütün gücüyle enkazı ezmeye devam eden Evci, 5 saat sonra iki kızını kurtarmayı başardı. Fedakar baba, eşini 15, oğlu Emrullah'ı ise 17 saat sonra sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı.
"UMUT YIKILDI AMA ÜMİDİMİZ VAR"
Eşi ve oğlunun tedavisi nedeniyle Hatay'a dönmeyerek Adana'nın Seyhan ilçesinde yeni bir hayat kuran Evci ailesi evlerinin kapısını SABAH'a açtı. Yaşadıkları Umut Apartmanı'nın yıkıldığını ama ümitlerinin olduğunu söyleyen Adem Evci, "Deprem anında kızlarımın odasına koştum. Bina bir anda yıkıldı, 7 katlı bina birinci kat pozisyona gelmişti. Sadece küçük bir ışık görüyordum. Mutfak tüpüyle kıra kıra genişlettim. Önce iki kızımı, sonra eşimi ve oğlumu kurtardım. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildik. Hem eşimin hem de oğlumun bacak ve kollarında kırıklar vardı. 3,5 ay boyunca hastanede tedavi gördüler. Biz de diğer çocuklarımla birlikte hastanede kaldık. Hastane de bizim için tüm imkanları seferber ettiler. Fizik tedavi merkezindeki gerek doktorlar gerekse görevliler eşim ve çocuğumla yakından ilgilenerek kısa sürede yürümelerini sağladılar. Yemek saatlerin de bile 'Siz bizim kıymetlimizsiniz' diyerek bizle ilgilendiler. Özellikle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ile hastane personeline çok teşekkür ederim" dedi.
BÜTÜN DERSLER PEKİ
Başarılı karneleriyle göz kamaştıran Gülümsu polis memuru, Semanur hukuk fakültesi okuyarak hakim olmak isterken Emrullah'ın hayali ise yunus polisi olmak. Babalarına sarılarak SABAH objektiflerine poz veren 3 kardeş, "Babamız bizim kahramanımız. Onu çok seviyoruz" dedi. Yeniden sağlığına kavuşan anne Hayriye Evci de, "Enkaz da bir ara umutsuzluğa düştüm. Oğlum sayıklamaya başladı. O an onu kaybedeceğim için çok korktum. Emrullah'ı uyumaması için çok uğraştım. Eşim hiç durmadan canla başla bizi kurtarmak için çaba serf ediyordu. Onun bizi kurtaracağını inancım tamdı. Daha sonra kurtulduk. Tedavi gördüğümüz şehir hastanesinde de bizimle çok iyi ilgilendiler. Öğle yemeğine çıkmadılar, bizle ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.