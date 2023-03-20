Depremde anne ve babasını kaybeden Doğukan, Trabzon’da evlendi

Doğukan Arda Barık, depremde bazı yakınlarını kaybeden ve Almanya'da yaşayan Azra Tayircik ile dünya evine girmek için Ortahisar Belediyesi'ne nikah başvurusunda bulundu. Tayircik ile Barık, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kıydığı nikahla evlendi. Nikahta şahitlik yapan Vali İsmail Ustaoğlu da çifti tebrik edip evlilik cüzdanını ise geline verdi.