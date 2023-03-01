Depremde enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Emir, 3 yaşındaki kardeşini kurtarmış

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Tokar köyünde ailesiyle yakalanan Emir'in, annesi, halası ve dedesi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle tamamen yıkılan evlerinin enkazından babasının kurtardığı Emir, çıkar çıkmaz 3 yaşındaki kardeşi Hamza'nın bulunduğu tarafa gitti. Cam kırıkları arasından geçip sürünerek kardeşine ulaşan Emir, kardeşini enkazdan kurtardı. Depremin ardından hasar almayan köy okulunda diğer ailelerle kalan Emir ve kardeşlerini ziyaret eden Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri de rehabilite olmaları için çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıyor. Emir Turan, AA muhabirine, deprem sırasında babası ve ağabeyiyle bir odada kaldıklarını söyledi. Depremle birlikte evlerinin üzerlerine yıkıldığını anlatan Emir, "Ev üstümüze yıkıldıktan sonra babam beni delikten çıkardı. Ben çıkar çıkmaz kardeşim Hamza'yı almaya gittim ve onu çıkardım." dedi. Hamza'nın en küçük kardeşleri olduğunu belirten Emir, "En küçük kardeşim diye ilk olarak Hamza aklıma geldi. Kardeşim Yağmur ve Hamza yan yanaydı. İkisini de alacak gücüm yoktu. Hamza korkudan ağlıyordu, tek başına bırakamadım. Onu alıp çıkardım. Hamza ile aramız çok iyiydi, birlikte oyunlar oynuyorduk." diye konuştu.