Depremde hasar gören tarih ayağa kalkıyor

Şubat depremlerinde hasar gören vakıf eserleri, yeniden kapılarını açmak için gün sayıyor. Halihazırda 200'e yakın eserin restorasyon çalışmalarını sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, başta Gaziantep'teki tarihi camiler olmak üzere birçok yapıyı yaz aylarından itibaren yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor. Asrın felaketi sonrası 11 ilde hasar gören vakıf eserlerinin sayısı 600'ü aştı. Bunların 377'si orta ve ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti. Tarihi mirası ilk günlerden itibaren koruma altına alan devlet, yapılardan kopan tüm parçaları tespit ederek topladı, ardından da sınıflara ayırdı. Bu sayede halihazırda devam eden restorasyon çalışmalarının orijinaline uygun şekilde yapılması sağlandı. Öte yandan yüzlerce eserde devam eden onarım faaliyetleri, üniversitelerdeki bilim kurullarının rehberliğinde yürütülüyor. Bölgedeki çalışmalarda yüklenici firmaların personeli dışında 80 uzman yapı denetim görevlisi ve 23 bilim heyeti üyesi de yer alıyor.2024 yılını "inşaat dönemi" ilan eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, yaz aylarından itibaren eserleri kademe kademe hizmete açmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında 2026 yılı sonuna kadar hasar gören tüm tarihi yapılardaki restorasyonun tamamlanması planlanıyor.