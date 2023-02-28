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Giriş Tarihi: 28.2.2023 11:54

Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlar ile yaşatılacak

Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenlerin adları, Mersin’de toprakla buluşturulacak fidanlar ile yaşatılacak. Fidanların tüplere yerleştirilmesini sağlayan fidan yetiştiricisi Necip Özdemir, “Acımız çok büyük, yüreğimiz yanıyor. Türkiye’mizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak için fidanlarımıza adlarını veriyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA
Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlar ile yaşatılacak

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çakıllı fidanlık ekipleri, tüplere yerleştirdikleri sedir, ladin ve çamdan oluşan yaklaşık 50 bin fidanın üzerlerine depremde hayatını kaybedenlerin isimlerini yazdı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK, YÜREĞİMİZ YANIYOR"

Özenle hazırlanan fidanlar, oluşturulacak araziye dikilecek. Fidanların tüplere yerleştirilmesini sağlayan fidan yetiştiricisi Necip Özdemir, "Acımız çok büyük, yüreğimiz yanıyor.

Türkiye'mizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak için fidanlarımıza adlarını veriyoruz" dedi.

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Depremde hayatını kaybedenlerin isimleri fidanlar ile yaşatılacak
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