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Giriş Tarihi: 28.7.2023 10:47 Son Güncelleme: 28.7.2023 10:54

Depremde zarar gören kültürel mirasların onarımı başlıyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük deprem, tarihî yapılarda da ciddi hasar ve tahribata neden oldu. Depremin hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıların aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için çalışma başlattı. Hasar alan tarihî yapılar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılacak.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Depremde zarar gören kültürel mirasların onarımı başlıyor

Sürdürülen çalışmalar kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ait 8 hizmet binası, 6 müze, 7 kale olmak üzere toplam 21 yapıdan oluşan bu önemli eserlerin deprem sonrası oluşan hasarları için ödenek aktarılarak ihale çalışmaları tamamlandı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz ayrıca 4 müze ve 1 kale olmak üzere 5 yapının ihalesinin de devam ettiğini ifade ederek, "Kendi içinde, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkılmış olarak sınıflandırılan; güçlendirme ve restorasyon/rekonstrüksiyon projeleri, yapılan tespitler ve bilimsel danışma kurulunun öneri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulu tarafından uygun bulunan taşınmaz kültür varlıkları; hasar durumları doğrultusunda sağlamlaştırılmakta, onarılmakta ya da rekonstrüktive (yeniden inşa) edilmektedir" dedi.

TAHSİSLİ OLMAYAN YAPILARDA ONARILACAK

Uygulamalar Dairesi Başkanlığına bağlı Yardım Şubesi Müdürlüğünün koordinasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli olmayan yapılarda da restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalarla birlikte, ülkenin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

60 ESERİN İHALESİ TAMAMLANDI

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, 60 eserin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve sözleşmelerini yaptıklarını belirtti. ksu, ihalesi biten eserlerin de bilim heyetleri tarafından değerlendirildiğini belirterek; "11 şehrimizi kapsayan depremin yaraları ülke olarak sarılırken bir yandan da şehirlerimizin simgeleri haline gelen eserlerimizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak sözleşmesi yapılan ve artık ihyaya başlanacak olan Abdülkadir Ağa Camii, Fatih Paşa (Bıyıklı Mehmet Paşa- Kurşunlu) Camii ve Türbesi, Arasta Camii, Ulu Camii, Fatikli Camii, Rum Katolik Kilisesi ilk eserlerimizden olacak"

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Depremde zarar gören kültürel mirasların onarımı başlıyor
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