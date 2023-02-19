Depremden 12 gün önce 25 yaşına girmışti

Hatay'dagörev yapan müzik öğretmeni Ece Köseoğlu, depremde yerle bir olan 6 katlı Kimyon 2 Apartmanı'nda oturuyordu. Annesi Aylin, babası Mahmut ile kız kardeşi Naz Köseoğlu ve anneannesi Mevlüde Köseoğlu ile birlikte enkaz altında kaldı. Binanın düşüş şekli nedeniyle salonda bulunan anneanne Mevlüde Köseoğlu sağ olarak çıkartılırken, Ece öğretmen ile annesi, babası ve kız kardeşi öldü. Konya Dilek Sabancı Konservatuarı'ndan mezun olan Ece Köseoğlu'ndan geriye ise depremden 12 önce kutladığı 25. doğum günü fotoğrafları kaldı. Sesi çok güzel olan Ece Köseoğlu'nun piyano ve keman çaldığı, opera sanatçısı olmayı çok istediği öğrenildi.