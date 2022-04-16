Depremden annesini ve kız kardeşini kaybetti şimdi de lösemi olan kızı için savaşıyor

Gölcük depreminde anne ve kız kardeşini kaybederek enkazdan çıkan Tuğba Anne, biricik yavrusu Deniz için mücadelesine LÖSEV'le devam ediyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın hastanesi LÖSANTE'de tedavi gören 4 yaşındaki Deniz İnci.

Bir sabah kreş öğretmeni Deniz İnci'nin halsizlik belirtilerini fark ettikten sonra yapılan tetkikler neticesinde Lösemi olduğu öğrenildi. Teşhis konulduktan sonra geçtiğimiz yıl tedavisine başlanan 4 yaşındaki Deniz İnci'nin yolculuğu ile Tuğba Annenin Gözyaşları ve isyanı yerini çaba ve umuda bıraktı.

DEPREMDE ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ KAYBETTİ ŞİMDİ LÖSEMİ OLAN KIZININ TEDAVİSİ İÇİN SAVAŞIYOR

Tuğba Anne 17 Ağustos 1999'da Gölcük depreminde yaşanabilecek en büyük acılardan birini yaşadı. Yaralı olarak kurtuldu enkazdan. Fakat deprem yüzünden 'çınarlarım' dediği annesi ve kız kardeşini toprağa verdi.

"Ben o depremde çınarlarımı kaybettim. Annem ve kız kardeşimi toprağın altında bıraktım. Şimdi kök salmışken köklerimi de tohumumu da kaybedemem. Kızımı da bu hastalığa bırakmak istemiyorum," sözleriyle acısını paylaştı.

Minik Deniz İnci ve Tuğba Annenin hikâyesi onlarca hikâyelerden sadece biri. Her gün yüzlerce çocuk ve ailesi acıyla birlikte umudu da kucaklarken Ramazanda "Önce Çocuklar İyileşsin" diyerek fitre, fidye ve zekât bağışlarıyla ailelere yardımda bulunulması istendi.