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Giriş Tarihi: 7.3.2023 19:44 Son Güncelleme: 7.3.2023 19:56

Depremden sağ kurtulan Esmanur, depremzedelere yardım eli uzattı

Kahramanmaraş’taki depremden kurtulan ve İstanbul’da teyzesinin yanına yerleşen engelli Esmanur Karahan (16), Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim alıyor. Karahan, engelli arkadaşlarıyla hasadını yaptığı 300 kilo mantarı deprem bölgesindeki akranlarına gönderdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Depremden sağ kurtulan Esmanur, depremzedelere yardım eli uzattı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından toplumun her kesiminden afetzedelere yardım eli uzanıyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri de bu kapsamda harekete geçti. Mantar üretim atölyesi kursiyerleri, Mart ayı hasadından elde ettikleri mantarları deprem bölgesine göndermeye karar verdi.

MANTARLARI DEPREMZEDELERE GÖNDERECEĞİZ

Kursiyerlerin arasında 16 yaşındaki zihinsel engelli Esmanur Karahan da bulunuyor. Kahramanmaraş'ta depreme yakalandığını söyleyen Karahan, "Dördüncü katta oturuyorduk. Deprem başlayınca çöküp kapandık. Çok korktum. Sonra dışarı çıktık. Bir süre arabada kaldık. Amcam vefat etti. İstanbul'a geldim ve teyzemin yanında kalıyorum. Engelliler Sarayı'nda eğitim alıyorum. Burada arkadaşlarımızla topladığımız mantarları depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Hiç korkmasınlar bugünler geçecek. Hepimiz onların yanındayız" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mantar hasadı sırasında duygusal anlar da yaşandı. Bağcılarlı engelliler, aralarına yeni katılan Esmanur'u bağırlarına bastı. Gözyaşlarını tutamayan kursiyerleri, eğitmenleri teselli etti.

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Depremden sağ kurtulan Esmanur, depremzedelere yardım eli uzattı
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