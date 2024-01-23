Depreme dayanıklı bina yarışması HKÜ’de

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) koordinasyonunda düzenlenen "Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın finali Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplumda deprem farkındalığı ve depremle yaşam bilincinin oluşturulmasının yanısıra; depreme dayanıklı binaların inşa edilmesinde önemli rol üstlenecek olan geleceğin inşaat mühendisleri ile mimarlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak ve deprem mühendisliğinin öneminin vurgulanmasının amaçlandığı yarışmada; takımların inşa ettikleri çok katlı bina maketleri "sarsma masası" üzerinde, üç̧ farklı deprem etkisi altında test edilecek. Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenecek.

Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın, 6 Şubat Kahramanmaraş̧ merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Gaziantep'te düzenlenecek finaline ev sahipliği yapmalarının anlamlı ve önemli olduğunu ifade eden, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Bu yarışma, depreme dayanıklı bina tasarımı alanındaki yenilikçi yaklaşımları teşvik edecek, alanındaki bilgi ve beceri kapasitesini artıracak ve gelecekteki yapıların daha güvenli hale getirilerek deprem riskinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Bu vesile ile bir kez daha 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

4-7 Mart tarihlerinde, yedincisi düzenlenen yarışmanın bu yılki finaline ev sahibi Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin yanı sıra Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknik Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi Bilim Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, , İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kâtip Çelebi Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi,Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi atılacak.