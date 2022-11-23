Son dakika: Depremi Düzce’de yaşayan DHA Düzce muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Son dakika haberi: Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaşadıklarını anlatan DHA Düzce muhabiri Tezcan Solmaz gözyaşlarına hakim olamadı..



Depremi Düzce'de yaşayan DHA Düzce muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı | Video





ŞEHİRDE BÜYÜK PANİK VAR

Düzce'de çok büyük bir sarsıntıyla uyandık. Evin içinde ben çıkarken bütün eşyalar yıkılmıştı. İki çocuğumu dışarı çıkardım. Dışarıda büyük bir panik vardı. Şu anda şehirde de büyük bir panik var. Dışarıda elektirikler yok. Herkes birbirini arıyor. Ufak tefek yaralanmalar var. Duyduğumuz kadarıyla kendilerini atanlar olmuş. Şu ana kadar herhangibi bir bina yıkıntısı haberi gelmedi ama polis telsizinden geçen bilgiler doğrultusunda söylüyorum.

"ÇOCUKLARIMI DA ALIP KOŞTUM"

Ufak tefek binalarda çatlaklar var. Şu anda çok büyük panik var. İnanılmaz bir şekilde ortalıkta bir duman görüyorum. Uyuyordum büyük bir sarsıntıysa uyandık. Hemen kalkmaya çalıştım. Elektrikler yoktu. Ufak bir komidin vardı komidin kaymış salona doğru, ona takıltım ilk önce onunla beraber düştüm. Çocuklarımı kaptım eşimi kaptım dışarı çıktım. Çok korkunçtu.