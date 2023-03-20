Depremi muhabbet kuşlarının çırpınmalarıyla anlamışlar

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ HALA DÜZELMİŞ DEĞİL'

O sırada depremin şiddetini artırdığını anlatan Kübra Bayırlı, "Yerde yatan çocuğumu nasıl aldığımı bilemedim. Bir şekilde odadan dışarı attım kendimi. Kardeşimi de eşim uyandırdı. Sonra 'Allah'u ekber' diyerek dışarı çıktık. Kuşlar içeride kalmıştı. Ben, 'kuşları da alalım' dedim. Onlarınki de can yani. Sonra eşim ve kardeşim eve girip kuşları da getirdi. Dışarıya çıkınca çocuğum 'Anne deprem mi oldu?' diyerek ağlıyordu. Çocuğumun psikolojisi hala düzelmiş değil" dedi. Kardeşinin sözü olduğundan o gün eşinin araç kiraladığını da belirten Bayırlı, "O arabayı kiralamasaydık soğukta kalmıştık. Bizi kimse düşünmezdi o durumda. 5 gün dışarıda kaldık. Yardım bekledik ama gelmedi. Yakınlarda bir akaryakıt istasyonu vardı, onun yıkama bölümünde yatıp kalktık" diye konuştu.