Haberler Yaşam Haberleri Depremin 278'inci saatinde enkazdan çıkarılan Hakan Yasinoğlu'nun tedavisi sürüyor
Giriş Tarihi: 18.2.2023 17:17 Son Güncelleme: 18.2.2023 17:28

Depremin 278'inci saatinde enkazdan çıkarılan Hakan Yasinoğlu'nun tedavisi sürüyor

Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu, depremin 278'inci saatinde sağ kurtarıldı. Sahra hastanesinde ilk tedavisi yapılan Hakan Yasinoğlu, ambulansla Mersin Şehir Hastanesine getirildi.

Bekir COŞKUN
Depremin 278’inci saatinde enkazdan çıkarılan Hakan Yasinoğlu’nun tedavisi sürüyor

Hatay'ın Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan Yasinoğlu, ilk müdahalesi için Sahra hastanesine kaldırıldı. Durumu kritik olan Yasinoğlu, tedavisinin devamı için ambulansla Mersin Şehir Hastanesine getirildi.

Hakan Yasinoğlu ile ilgili bilgi veren Mersin Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tamer Çolak, "Bu hastamız 278'inci saatte enkazdan çıkarılıyor. Mucize tabiki, bacaklarda yaralanmalar var. Akciğer yaralanmasıda söz konusu. Kritik bir durumu var hastanın, fakat bizlerde bir nefes olabilir miyiz diye mücadele veriyoruz. 278 saat insan nasıl yaşayabiliyor sorusu akla geliyor insanların, normalde su içeriz oruç tutarız, fakat akşama kadar dayanamazsınız. Bir yaşam üçgeni dediğimiz alan var. Bu hastadan bilgi alamıyoruz. Şuan için bu bilgiyi verebilecek durumda değil. Belki yanında su ve yiyecek bir şeyler vardı. Bunları bilmiyoruz. Ama olmadığı zamanda, metabolizmalarımız yavaşlıyor. Ortam şartları çok önemli, havanın durumu çok önemli. Havalar soğuk şu anda, belki yanında battaniye gibi bir şey vardı. Bunlar bu hastalarımızın susuz kalmasını korumuştur. O nedenle dayanıyorlar. Tabi dayandıkları zamanda sonraki sıkıntılarımız başlıyor. Böbrek yetmezliği dediğimiz tabloya girebiliyorlar. Biz bu hastaları uzun süre, haftada bir kaç defa diyalize alabiliyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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Depremin 278'inci saatinde enkazdan çıkarılan Hakan Yasinoğlu'nun tedavisi sürüyor
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