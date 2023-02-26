Depremin ardından bebekleri dünyaya gelen çift: "Adını 'Afet' koyacaktık, sonra vazgeçtik"

Deprem gecesini anlatan baba Hüseyin Ekşi, deprem anında evi terk ettiklerini ve sabah olduğunda her yerin toz duman olduğunu ifade ederek, "Eşim Aslı ile bizim 2 tane çocuğumuz vardı. Allah bunu da nasip etti, üçüncü çocuğumuz da oldu çok şükür. Biz Kahramanmaraş'ta evimizdeydik, gece saat 04.16 gibi Allah'ın bir hikmeti ben uyandım, eşim ve çocuklarım hala uyuyordu. Ben önce eşimi kaldırdım, 'Sakin ol, çocukları korkutmayalım, ufak bir deprem oluyor' dedim. Çocukları korkutmadan kaldırdık. Sarsıntı yavaş yavaş devam ediyordu, biraz hızlandıktan sonra tekrar yavaşladı, o sırada biz kendimizi dışarı attık. Arabanın içine girdik, güvenli bir yere aldım çocuklarımı ve eşimi. Eşim zaten hamileydi. Sabaha kadar bekledik, sabah olduğunda ortalık toz duman, ne yapacağımızı bilmiyoruz, kimseden haber alamıyoruz, telefonlarımız çekmiyor, endişeliyiz. 1-2 gün arabada kaldık, eşim hamileydi, 1-2 haftalık zamanı kalmıştı. Ben o sıralarda yardım etmeye gittim. Devletimiz sağ olsun hepsi sahadaydı, gereken yardımları yaptılar. 4 gün arabada kaldıktan sonra şebekeler biraz düzeldi, ulaşım sağlamaya başladık. Develi'den tanıdıklarım vardı, onlar sürekli aradılar, konuştuk. Öncelikle ağabeylerimden, Develi halkından, hastanede bize yardımcı olan çalışanlardan Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.