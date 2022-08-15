Haberler Yaşam Haberleri Depremin izleri ilk günkü gibi duruyor
Giriş Tarihi: 16.8.2022

Depremin izleri ilk günkü gibi duruyor

DHA
Depremin izleri ilk günkü gibi duruyor
Merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Deprem ciddi anlamda yıkıcı hasar bırakırken, yıllar içinde karadaki izleri tamamen silindi. Değirmendere sahilinin bir kısmının denize çökmesiyle depremin tüm gerçekleri, suyun altında görülebilir oldu. DHA muhabiri ve bröveli dalgıç Ergün Ayaz ile dalış eğitmeni Murat Kulakaç depremde denize çöken kalıntıların izini sürdü. Bölgede dalış eğitmenliği yapan ve unutulan tüm gerçeklerin su altında durduğunu belirten Murat Kulakaç, dalış yapanların enkazı görünce bölgeyi 'deprem müzesi'ne benzettiğini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet giriş! Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ağustos 2022 listesi
Son dakika: Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı
YKS ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM ek yerleştirme kontenjanları ve YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile üniversite ek tercih nasıl yapılır, kimler yapabilir?
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti: 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu ödemeler, 8 bin 250 TL'yi buluyor! İşte emekli maaş promosyonu veren bankalar
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022!
YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve boş kontenjanları: 2022 YKS taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu!
İş Bankası emekli promosyonu ödemeleri ne kadar? İş Bankası emekli promosyon miktarı ve başvuru şartları
Güncel Sigara fiyatları: 15 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremin izleri ilk günkü gibi duruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA