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Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:49 Son Güncelleme: 22.12.2021 11:54

Depremin izleri siliniyor

ABBAS ÇAKAR
Depremin izleri siliniyor

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin ardından, orta hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımları devam ediyor. Bu kapsamda, hukuki prosedürleri tamamlanan 6 katlı bir binanın daha yıkımına başlandı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremde zarar gören ağır haarlı binaların yıkımları tamamlanırken, tehlike arz eden orta hasarlı binalarda tamamlanan hukuki prosedürler sonrası yıkılıyor. Bu kapsamda son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile 1999 Marmara Depreminde hasar gören 6 katlı yapının yıkım işlemlerine başlandı.

ACI SEMBOLLERDEN

Afete hazır Kocaeli kapsamında, Kocaeli genelinde tespit edilen ve tehlike arz ettikleri belirlenen binaların yıkımları devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Gölcük Şehitler Mahallesinde, D-130 Karayolu kenarında atıl durumda olup, tehlike arz eden orta hasarlı 6 katlı binanın yıkımına başlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Gölcük için adeta depremin acı sembollerinden biri daha ortadan kaldırılmış olacak. Çevre sakinleri için de tehlike oluşturan binanın yıkım işlemlerinin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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Depremin izleri siliniyor
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