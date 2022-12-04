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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Depremin üstünden 10 gün geçti korkusu hâlâ sürüyor

İHA
Depremin üstünden 10 gün geçti korkusu hâlâ sürüyor
23 Kasım'da 5.9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce'de, son günlerde artçı sarsıntılar yaşanıyor. 10 gündür evlerine girmeye korkan depremzedeler, yaşamlarına çadırlarda devam ediyor. Bazı depremzedeler yemeklerini çadırda yapıyor.
Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından dışarı çıkan ve korktukları için evlerine dönmek istemeyen depremzedeler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda konaklıyor. Son günlerde yaşanan artçı depremlerin ardından panik olan vatandaşlar, evlerine girmeye korkuyor. Ekipler tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedelere, Türk Kızılay tarafından yemek de dağıtılıyor. Çadırda kalan bazı vatandaşlar ise kendi yemeklerini kendileri yapıyor. Çadırda yemeklerini pişiren vatandaşlar, bulaşıklarını da burada yıkıyor.
23 Kasım'dan bu yana çadırda konaklayan Gönül Bayraktar, "Binam hasarlı. Gelen ekipler dışarıdan bakıp hafif hasarlı raporu verdiler. Ben de eve girmeye korkuyorum. Bu nedenle çadırda kalıyorum. Çadırda yaşamak zor. Şu ana kadar hiç kimseden yardım almadım. Hep kendim pişirip yiyorum. Kolay değil tabii, evden çıkıp da çadır hayatı yaşamak çok zor. Burada her şeyimi kendim yapıyorum" dedi.

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Depremin üstünden 10 gün geçti korkusu hâlâ sürüyor
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