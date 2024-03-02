Depremzede Asya’nın protez kol mutluluğu

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öncülüğünde ulusal ve uluslararası bağışçıların desteğiyle kurulan Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM), Kahramanmaraş merkezli depremlerde göçük altında kalarak uzuvlarını kaybeden çocuklara hizmet vermeye devam ediyor. Depremde annesini, babasını ağabeyini ve en küçük kardeşini yitiren, kendisi de enkazda kalması sonucu sol kolunu kaybeden Hataylı 9 yaşındaki Asya Dönmez, protezine kavuştu. Hatay'dan halası Meral Özbek ile Adana'ya gelerek protezi takılan Asya'nın en büyük hayali tuttuğu takım Fenerbahçe'de oynayan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymański ile tanışmak. Depremde 8 çocuğundan 2'sini kaybeden Meral Dönmez, "Benim 7'nci çocuğum" dediği Asya'yı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Asya'nın protezinin takılacağını haberini aldıktan sonra ki gece hiç uyumadığını anlatan fedakar hala, "Hatay'dan Adana'ya gelene kadar heyecan içindeydim. Asya da çok heyecanlandı. Çok mutluyuz" dedi.

AİLESİNİ KAYBETTİ

Antakya Narlıca'da oturdukları 4 katlı binanın çökmesi sonucu annesi Heba, babası Yusuf, ağabeyi Cevdet ile küçük kardeşi Deniz'i kaybeden Asya Dönmez de depremde kaybettiği sol koluna kavuştu. Adana'da bir merkezde protez koluna kavuşan Asya şimdi ÇOİM'de egzersizlere başlayacak. İlkokul 3'üncü sınıfa giden ve Fenerbahçeyi tutan minik kızın en büyük hayali ise Fenerbahçe'de oynayan başarılı futbolcu Szymański ile tanışmak ve onunla fotoğraf çektirmek. Doğum gününde halasının hediye ettiği formayla pastasını kesen Asya, bu hafta 2 Mart'ta Mersin'de oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe maçına gitmek çok sevdiği futbolcu ile birlikte tanışıp fotoğraf çektirmek.

"7. ÇOCUĞUM OLDU"

Depremde 8 çocuğumdan 2'sini kaybeden hala Meral Özbek, "Yeğenim Asya bütün ailesini kaybetti. Bizimle birlikte yaşıyor. Ben Asya'nın halasıydım şimdi annesi oldum. Asya benim 7'inci çocuğum oldu. Asya halen olayın şokunu yaşıyor ve konuşmakta güçlük çekiyor. Asya'nın protezlerinin takılacağını söylediklerinde çok büyük heyecan yaşadım. Gece heyecandan uyuyamadım. Hatay'dan Adana'ya Asla ile birlikte heyecanlar içinde geldik. Asya protezine kavuştuğu için çok mutluyum" diyerek sevincini dile getirdi.