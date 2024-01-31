Depremzede çocuklar futbolla moral buldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve bölgedeki 11 ilde yaşayan çocukların motivasyonunu artırmak amacıyla Minikler Futbol Şenliği düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 120 genç sporcunun katılımıyla gerçekleşen etkinlik 3 gün sürdü. Panorama 25 Aralık Müzesi'nde yapılan törende şenliğe katılan genç sporcuların tamamı ödüllendirildi. Katılan bütün sporculara katılım belgelerinin yanı sıra spor malzemeleri hediye edildi. Törene TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve eski milli futbolcular da katıldı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de, törene videolu mesaj göndererek emeği geçenlere teşekkür etti.