Depremzede Dua bebek, SMA ile savaşıyor

Kilis'te yaşayan ev hanımı İnci ve memur Cuma Kara çifti, 2022 yılının Kasım ayında üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Dua İkra ismini koyan ailenin mutlulukları çok uzun sürmedi. Küçük Dua İkra'ya yapılan topuk kanı testi sonrası SMA Tip 1 Teşhisi konuldu. Ne yapacaklarını bilemeyen aile, kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı kampanya başlatmak üzere müracaatta bulundu. Ancak 6 Şubat'taki deprem felaketi yaşandı. Ailenin evi de hasar aldı. Valilik onayı ise Mayıs ayında çıkabildi. 7 aydır süren kampanya kapsamında tedavi için gereken paranın henüz yüzde 11'i toplanabildi. 13 aylık Dua İkra'nın bir süre önce sağlık durumu kötüleşti. Yoğun bakıma alınan Dua entübe edildi. Tedavisi İstanbul'da devam eden Dua'nın annesi İnci Kara, "5 aydır evime gidemiyorum. Çocuğum günden güne eriyor. Lütfen sesimizi duyun" dedi" dedi.