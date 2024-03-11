Depremzede gazeteciden Deprem Fotoğrafları sergisi

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremi memleketi Adıyaman'da yaşayan ve deprem sonrası Ordu'nun Ünye ilçesine zorunlu göç eden Adıyamanlı depremzede Gazeteci-Yazar Mehmet Emin Danış, depremin Adıyaman'da neden olduğu yıkımı fotoğraflarla anlattı. Sergi, Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) tarafından İçişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen "Medya'nın Deprem ve Afet Dili Çalıştay"ı kapsamında düzenlendi.

Depremin Adıyaman'da gerçekleştirdiği yıkımı yansıtan 17 fotoğrafın yer aldığı sergiyi TİMEF Genel Başkanı Gazeteci Şakir Gürel, Ordu Büyükşehir Belediyesi Orkent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mimar Nihat Şen, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baz, Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hamit Haluk Selim, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Bahtiyar Kahveci ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen gazeteciler tarafından gezildi.