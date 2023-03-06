Depremzede genç ODTÜ hayali için yeniden kolları sıvadı

Geçenyıl üst başarı sıralamasında yer almasına rağmen ODTÜ'de mühendislik eğitimi hayali için tercih yapmayan üniversite adayı depremzede Nazmi Dişçeken, Hatay'dan geldiği Ankara'da yeniden Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanıyor. Depremin ardından YKS'ye daha iyi hazırlanmak Başkent Öğretmenevi'nde kalan Dişçeken, depremin ardından bir hafta süreyle ailesi ve 3 kardeşiyle Hatay'da kaldıklarını ancak sürekli artçı sarsıntılar yaşandığını söyledi. Geçen yıl fen lisesini bitirdiğini ve bu yıl YKS'ye hazırlandığını dile getiren Dişçeken, "Başkent Öğretmenevinde bize çok yardımcı oldular. Burada ders çalışmamız için özel bir mekan ayarladılar. Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı yayınevleri yardımcı kitap gönderdi. Bilgisayarımız da var" dedi. Geçen yıl YKS'de üst başarı sıralamasında yer almasına rağmen tercih yapmadığını kaydeden Dişçeken, ODTÜ'de mühendislik okumak istediğini aktardı.