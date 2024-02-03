Depremzede Melek için imece usulü organizasyon

SINIF BİRİNCİSİ OLDU, HEDEFİ DOKTOR OLMAK

Köylülerin ve arkadaşlarının depremin olumsuz etkilerini üzerinden atması için seferber olduğu Melek, ilkokul 1. sınıfa başladı. Köylülerin çabalarının sonuç verdiği Melek derslerinde başarılı olarak sınıf birincisi oldu. Tüm notları çok iyi olan Melek artık gülüyor. Depremin tüm olumsuz etkilerini üzerinden atan küçük Melek büyüyünce doktor olmaya karar verdi. SABAH'ın köyünde ziyaret ettiği Melek Özdemir; "Ben okuyup doktor olacağım. Hem babama bakıp hem de depremde yaralananları kurtaracağım" dedi.