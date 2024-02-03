Depremzede Melek için imece usulü organizasyon

Afşin'de 7,6 şiddetindeki depremde Soğucak köyünde bulunan 80 evden 75'i yerle bir oldu. Köyde kartopu oynayan Hilmi (9) ve Melek depremden birkaç dakika önce yemek yemek için eve girdi. Depremle birlikte dışarıda olan baba dışındaki herkes enkaz altında kaldı. Anne Sultan ile çocukları Hilmi ve 8 aylık bebek Hanifi hayatını kaybettiği depremde yaşam üçgeninde kalan 6 yaşındaki Melek ağır yaralı olarak kurtarıldı.
MELEK GÜLSÜN DİYE SEFERBER OLDULAR
Kayseri Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatla kırılan bacak kemiğine platin takılan Melek Özdemir, 4 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Daha önce yakınları tarafından güler yüzüyle bilinen Melek'in son dönemlerde mutsuz tavırları köylülerin dikkatini çekti. Depremden sonra gülmeyerek mutsuz tavırlar sergileyen Melek için "Meleğimiz hep gülsün" adlı organizasyon düzenlendi. Organizasyonda Melek için halka atma, karpuz yeme, çuval yarışı, balon patlatma, sandalye kapma gibi çeşitli oyunlar oynandı. Daha sonra ilkokul 1. sınıfa başlayan minik Melek, öğretmenleri, okul arkadaşları ve köylülerinin desteğiyle hızla normale döndü.
SINIF BİRİNCİSİ OLDU, HEDEFİ DOKTOR OLMAK
Köylülerin ve arkadaşlarının depremin olumsuz etkilerini üzerinden atması için seferber olduğu Melek, ilkokul 1. sınıfa başladı. Köylülerin çabalarının sonuç verdiği Melek derslerinde başarılı olarak sınıf birincisi oldu. Tüm notları çok iyi olan Melek artık gülüyor. Depremin tüm olumsuz etkilerini üzerinden atan küçük Melek büyüyünce doktor olmaya karar verdi. SABAH'ın köyünde ziyaret ettiği Melek Özdemir; "Ben okuyup doktor olacağım. Hem babama bakıp hem de depremde yaralananları kurtaracağım" dedi.
GÖLCÜK'BİR MELEK KURTARDIM, RABBİM BANA MELEĞİMİ BAĞIŞLADI
Ailesinden geriye sadece kızı Melek'in kaldığını ve kendisini hayata bağlayan tek şeyin artık Melek olduğunu belirten Baba Hakan Özdemir; "Gölcük depreminin yaşandığı dönemde Edirne'de askerlik görevini yapıyordum. Depremde birliğimiz bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 6 yaşındaki bir kız çocuğunu enkaz altından canlı kurtarmıştım.
Bu depremde o kız çocuğuyla aynı yaşlarda olan kızım Melek enkazdan sağ çıktı. Belki de rabbim kurtardığım o kız çocuğunun hürmetine bana Meleğimi bağışladı. Ailemden geriye sadece Melek kaldı. Artık baba kız yaşama birlikte tutunuyoruz. Kızım artık depremin olumsuz etkilerini atlattı. Şimdi doktor olup depremzedeleri kurtarmak istiyor" diye konuştu.