Depremzede minik ressamın 23 Nisan tablosu ödül aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlere Osmaniye'de yakalanan ve evleri hasar alan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Derin Menetlioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle il genelinde düzenlenen resim yarışmasında birinci oldu. Başarılı öğrenci, diğer illerinin birincileriyle birlikte ödülünü almak için TBMM'ye ailesiyle birlikte davet edildi. Düzenlenen törende Derin, ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un elinden aldı. Törenden sonra Derin, ailesiyle birlikte TBMM'de unutulmaz iki gün geçirdi. Anıtkabir'i ziyaret eden Derin, Meclis oturumuna da katılarak büyük mutluluk yaşadı.SABAH'a konuşan Derin, "Resim yapmak benim için bir tutku. Büyüyünce resim öğretmeni olacağım ve öğrenciler yetiştireceğim" diye konuştu.