Depremzede minik Zeynep, kazada hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde Mustafa Fansa (51) yönetimindeki otomobil ile Muhammed Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa Fansa'nın kullandığı hafif ticari araç tarlaya uçtu. Otomobil sürücüsü kaçarken, kazayı gören diğer sürücüler 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, kazada yaralanan sürücü Mustafa Fansa eşi Emine (42) çocukları Muhammed Emin (17), Yunus Emre (10) ve Zeynep Fansa (4) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Zeynep, yolda hayatını kaybetti. Fansa ailesinin depremzede olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan Muhammed Y ise polis tarafından güvenlik kamera kayıtlarından izi sürülerek yakalandı. Depremzede olduğu öğrenilen Fansa ailesinin Çorum'da görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.