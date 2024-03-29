Depremzede Muhammed protezleriyle hayata tutundu

Muhammed Leblebi'nin ailesiyle birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşadığı 7 katlı bina 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Çöken binanın enkazında kalan aileden sadece Muhammed sağ çıktı. Enkazda 3. gün arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan genç depremzedenin iki bacağı da ezilme nedeniyle kesildi. Anne-baba ve 2 kardeşini kaybeden Muhammed, hastaneden taburcu olunca depreme başka bir yerde yakalanan ve ailesinden hayatta kalan tek kişi olan ağabeyi Abdulkadir ile birlikte Gaziantep'e yerleşti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'ne başvuran Muhammed, burada gördüğü tedavinin ardından kendisi için yapılan protezleriyle kendisi gibi depremzede olan fizyoterapist Zeynep Büyükardıç ile yürüme egzersizlerine başladı.Deprem sırasında yaşadıklarını SABAH'a anlatan Muhammed Leblebi, "İlk depremde büyük bir sarsıntı oldu ama evimiz sağlamdı. Bir süre dışarıda kaldık ama hava çok soğuk olduğu için ailece binaya girdik. İlk depremdeki gibi bina sallanmaya başladı. 3. gün beni çıkardılar. Sonra beni Gaziantep'e getirdiler. Burada ağabeyimle birlikte yaşıyoruz. Artık ayağa kalktım. Tedaviyle yeniden hayata tutunacağım" dedi.Muhammed'in ağabeyi Abdulkadir Leblebi (30) ise Muhammed ile birlikte hayata tutunmaya çalıştığına değinerek, "Muhammed ailemden kalan tek kişi. Onda ailemin kokusu var. İyi yaşaması için mücadele edeceğim. Tedavi için Gaziantep'e yerleştik, tedavi sayesinde ayağa kalktı. Yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Kardeşim artık yürüyor" dedi.Kendisi de Kahramanmaraş'ta depreme yakalanıp sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden şimdi ise Gaziantep'e yerleşen fizyoterapist Zeynep Büyükardıç da, Muhammed'le aynı kaderi yaşadıklarını belirterek, "Muhammed koltuk değneklerini bıraktı, protezleriyle destek yürümeye başladı. Gün gün ilerliyor, yaşı genç olduğu için gelişimi daha hızlı oluyor. Benim gibi olan depremzedeler bağımsız yaşamanın önemini anlatıyorum. Bizim gibi insanların hayata küsüp eve kapanmamaları gerektiğini anlatıyorum. Ben bunu başardım, hastalarım da başarsın istiyorum" dedi.