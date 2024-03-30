Depremzede Muhammed’in hayata dönüşü

Deprem sırasında yaşadıklarını SABAH'a anlatan Muhammed Leblebi, "İlk depremde büyük bir sarsıntı oldu ama evimiz sağlamdı. Bir süre dışarıda kaldık ama hava çok soğuk olduğu için ailece binaya girdik. Annem, babam ve ağabeyim salonda oturuyorlardı, ben de kardeşimle birlikte başka bir odada uyuyordum. Bir anda ilk depremdeki gibi bina sallanmaya başladı. Anne ve babama seslendim ama ses yoktu, kardeşimi kucağıma alarak dışarı çıkarmaya çalıştım. Tam kapıya geldiğimiz sırada bina yıkılmaya başladı. Üzerimize kolon gelmişti. Kardeşim çok korkmuştu 'ben gidiyorum' diyordu. 'Nereye gideceksin, beni bırakma' dedi. 'Seni çok seviyorum' dediğini hatırlıyorum. Kendimden geçmişim, Ne zamandı bilmiyorum ama kendime geldiğimde kardeşimin yaşamadığını anladım. 3. gün beni çıkardılar. Sonra beni Gaziantep'e getirdiler. Burada ağabeyimle birlikte yaşıyoruz. Artık ayağa kalktım. Burada görülen tedaviyle yeniden hayata tutunacağım" dedi.

"O'NDA AİLEMİN KOKUSU VAR"

Muhammed'in ağabeyi Abdulkadir Leblebi (30) ise, depreme yaşadığı Kahramanmaraş merkezde yakalandığın belirterek, "Ailem Elbistan'da yaşıyordu ben de depremden 2 hafta önce evlenip Kahramanmaraş merkeze yerleşmiştim. Yaşadığımız bina yanındaki binaya yaslanınca yıkılmadı. Biz de itfaiye tarafından kurtarıldık. İlk gün iletişim olmadığı için aileme ulaşamadım. Yolda olduklarını sanıyordum ama akşam evin yıkıldığını öğrendim. Enkazdan sadece Muhammed kurtarıldı. Babam, annem ve 2 kardeşimi kaybettik. Muhammed ailemden kalan tek kişi. O'nda ailemin kokusu var. Artık onun iyi yaşaması için mücadele edeceğim. Burayı duyup getirdik. Sonra tedavisi için Gaziantep'e yerleştik, Burada gördüğü tedavi sayesinde ayağa kalktı. Yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Kardeşim artık yürüyor. İnşallah eski hayatımıza döneceğiz" diye konuştu.