Depremzede öğrenci hem tedavi görüyor hem de LGS’ye çalışıyor

GALATASARAY LİSESİ'Nİ KAZANMAK İSTİYOR

Malatya'da depreme yakalanan ve kendi imkânlarıyla enkazdan çıktıktan sonra hastalanmasından dolayı İstanbul'a getirilen 13 yaşındaki Yaren Barca, "Depremde evdeydik. Evimiz orta derecede zarar gördü. Ailem ile birlikteydik. Orada bir süre çadırda kaldık. Çadırda kalırken hastalandık. Alt solunum yolu enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için uçakla İstanbul'a geldik. Burada tedavi görürken aynı zamanda Liselere Giriş Sınavı (LGS)'ye hazırlanıyorum. Olabildiğince toparlanmaya ve derslerime odaklanmaya çalışıyorum. Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyorum. Psikoloji eğitimi almak istiyorum" dedi.

"KIZLARIMIN EĞİTİMİNE DESTEK OLSUNLAR"

Kızı Yaren'e hastanede eşlik eden anne Zeynep Toros da , "Biz Malatya'dan buraya geldik. Evimizi, şehrimizi ve sevdiklerimizi kaybettik. Çok büyük bir acıdır. Benim önce Allah'ım ve sonra da iki çocuğum var. Devletimizden çocuklarımın eğitimine yardımcı olmalarını istiyorum. Hastaneye, yönetimine çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldular" açıklamasında bulundu.

BAŞHEKİM BİLGİ VERDİ

Tedavileri devam eden Yaren Barca ve Gülseren, Fatma Ekin ve anneleri Gökçe Korkmaz hakkında bilgi veren Kartal Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "13 yaşındaki Yaren öğrenci ve enkaz altında kaldıktan sonra çıkartılan ve çadırda kaldığı sırada alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir hastamızdır. Arkadaşlarımız burada tedavisini gerçekleştiriyor. Hayati bir tehlikesi yok. Yaren biran önce çıkmak ve derslerine çalışıp sınavı kazanmak istiyor. Hevesli ve çalışkan bir öğrenci" dedi. Demirhan, "annemiz ve iki kızı Hatay'da enkazın altından çıkarıldıktan sonra önce Adana Şehir Hastanesi'ne oradan da uçak ambulansla bize geldiler. Çocukların kollarında ve bacaklarında yaralanmalar var. Tedavileri plastik cerrahi ve ortopedi cerrahisinde gerçekleştiriliyor" diye konuştu.