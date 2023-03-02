Depremzede Ruken’e beklenmedik sürpriz! Hediyelerle yüzü güldü...

Ailesiyle ilçeye gelen Ruken'e doğum günü sürprizi yaptıklarını anlatan Aydoğan, "Depremzede çocuğumuz ile birlikte pasta keserek çeşitli hediyeler verdik. Bu güzel anıyı tüm çocuklarımız ile yaşamış olduk. Emeği geçen öğretmenlerimize ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Ruken Karataş da ailesiyle Malatya'dan Muradiye'ye geldiklerini ve burada yetkililer doğum günü sürprizi yaptığı için mutlu olduğunu dile getirdi.