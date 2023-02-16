Depremzedeler ARÜ Konuk Evi‘ne yerleştirildi

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlarını ulaştıran Ardahan Üniversitesi (ARÜ), Malatya'dan 33 depremzede vatandaşını Ardahan'a getirdi. Depremden kurtulan ve evleri depremde hasar gören vatandaşlar Ardahan Üniversitesi Yenisey Konuk Evi'nde misafir ediliyor ve tüm ihtiyaçları Ardahan Üniversitesi tarafından karşılanıyor.

O ANI TARİF EDEMEM, ÇOK BÜYÜK DEPREMDİ

Depremzede vatandaşlardan Ahmet Yasin Hamamcı: "Gece saat 4 sularıydı büyük bir gürültü oldu, o saatte evimizdeydik tabi hepimiz o gürültüyle hemen o anda yere çöktük ve daha sonra evden çıktık. Arabamızda 3 gece konakladık, daha sonrada buraya getirdiler. O anı tarif edemem çok büyük bir depremdi. Biz daha önce Elazığ depremini de yaşadık ama hiçbiri bunun gibi değildi. Bizim evimiz Malatya Merkezde ilk depremden sonra sokağa çıktım, evler hasarlıydı ama herkes canını kurtarmıştı, dışarı çıkabilmişlerdi.

İkinci depremden sonra ilk depremde hasar alan evlerin tamamı yıkılmıştı. Ardahan Üniversitesi yardımları geldi. Sağ olsunlar bizi de buraya getirdiler, yol boyunca da Bingöl'de olsun Erzurum'da olsun sürekli yollarda durup bir ihtiyacınız var mı diye sordular bize. Tüm halkımızdan Allah razı olsun, özellikle Ardahan halkından, Ardahan Üniversitesi personelinden Allah razı olsun. Bizlere her saniye soruyorlar ne ihtiyacınız var diye. Biz buradayız ama içimizde rahat değil memleketimizi bırakmak çok zor oldu. Yani anlatılamayacak bir şey yaşadık yani inşallah tez zamanda memleketimize, evimize geri döneceğiz. İnşallah memleketimizi hep birlikte tekrardan inşa edeceğiz, hep birlikte yaralarımızı saracağız"

AKLIMA İLK ÇOCUKLAR GELDİ

Nida Özcan: "Uykudaydık zaten saat 4 sıralarında oldu, aklıma ilk çocuklar geldi hemen onları aldım yatağın yanına çöktük. Bina 14 katlıydı biz 7. kattaydık, deprem durduktan sonra aşağı indik arabalara geçtik. O gecenin sabahına da yine yıkıcı bir deprem oldu. Ondan sonra zaten evlerimiz çok büyük hasar aldı. Çocuklarla beraber geldik sağ olsunlar Ardahan Üniversitesi, Rektörümüz hepsinden Allah razı olsun, hepsi çok iyi karşıladılar. Giyecek yiyecek hiçbir şeyimizi eksik etmediler". diye konuştu.

YARDIMLARLA BİRAZDA OLSUN ACIMIZ HAFİFLEDİ

Sebahattin Hamamcı: Ardahan Üniversitesi araba gönderdi bize. Ayaklarımız sular içindeydi, çocukların ayakları bembeyaz olmuştu karın içinde. Allah herkesten razı olsun, devletimizden de üniversite personelimizden de hepsi çok ilgilendiler, onların yardımıyla birazda olsa acımız hafifledi.

Güley Bakça: O anı yaşamak lazım, yaşamın dışında ne diyebilirim ki ölümle yaşamak arasında bir şeydi. Kıyamet koptu, ölen öldü, sağlar bundan sonra ne yapar onu bilmiyorum. Yaşayanlarda çadırların içinde. Ardahan Üniversitesinden Ardahan halkından Allah razı olsun. Bundan sonra nasıl hayat devam eder onu da bilmiyorum. Oğlum Jandarma personeli orada AFAD'ın yanında. Bundan sonrası ne olacak gerçekten bilmiyorum. Devletten Allah razı olsun devlet olmasa biz bitmiştik.

Bahattin Vanlı: Malatya'daydık, Yeşilyurt ilçesinde oturuyorduk 14. kattaydık saat gece 4 buçuk sıralarıydı iyi bir gürültüyle uyandık bina yüksek olduğu için bayağı sallandık. Kapılar, eşyalar her şey dökülüyordu biz dedik ki yıkılacak buralar kurtuluşumuz yok. Hemen toparlandık üzerimize bir şey aldık aşağı indik asansör yok bina 14. kattan nasıl indiğimizi bilmiyoruz. İkinci depremden sonra Ardahan Üniversitesi'nin arabası gelmişti. Sağ olsun personeller gelmek isteyen varsa sizi götürebiliriz dediler, bizde yakınlarımızı aldık geldik. Bizi getirdiler buraya Vali bey ve Rektör geldi yanımıza ihtiyaçlarımızı karşıladılar, sıcak bir yer verdiler Allah razı olsun devletimizden, Ardahan Üniversitesi'nden. Devletimiz evlerimizi onaracak en kısa zamanda inşallah. Hayat bir şekilde devam ediyor. Memleketimize mecbur döneceğiz, yani burada kaç yıl kalabiliriz ki yurdumuz orası. Neler gördük neler yaşadık bunları da atlatacağız inşallah" diye konuştu.