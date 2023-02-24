Depremzedeler enkazdan kurtarılış hikayelerini anlattı

- "Kızım masayla koltuklar arasındaki boşlukta kalmış"

Güleç'in eşi 78 yaşındaki Durdu Güleç de ikinci depremde eşinin vücudunun yarısının, kızının iste tamamen enkaz altında kaldığını belirtti.

Eşini kendi imkanlarıyla çıkardıklarını dile getiren Güleç, "Çocuğumun kurtulma şekli ise içeride masa vardı, masayla koltuklar arasındaki boşlukta kalmış ve beton üzerine çökmüş. İçeriden vurarak sağ olduğunu anlatmaya çalıştı. Daha sonra oğlum ve arkadaşı traktörle içerideki bazı malzemeleri çekince kızım 'Ben sizi görüyorum' dedi. Daha sonra boşlukları halatla çekerek insanın geçebileceği bir yer açtılar ve kızımı oradan çıkardılar." dedi.

Depreme Hatay'ın Antakya ilçesindeki evinde yakalanan 33 yaşındaki hemşire Merve Yurtbekler de iki kızıyla enkaz altında kaldığını ifade etti.

Eşinin gelip kendisini kurtardığını söyleyen Yurtbekler, "Onlar kurtardıktan sonra bir süre Adana'da kalmışım, daha sonra buraya gelmişim. Burada tedavi devam etmiş. Enkazda yaklaşık 7 saat falan kalmışım. Bir kızımı başkaları bulmuş, diğer kızıma da sonra ulaştık. Evimizi iki yıllıktı ama yıkıldı." diye konuştu.