Depremzedeler iftarlarını yeni yuvalarında açtı

Adıyaman'da kalıcı konutlara yerleşen depremzedeler ilk iftarlarını yeni yuvalarında yaptı. Adıyaman Valisi Osman Varol, Örenli Afet Konutları'ndaki evlerine yerleşen Yücel ailesine misafir olup iftarı birlikte açtı. Ramazanın ikinci iftarında Yücel ailesinin misafiri olan Vali Osman Varol, "Yücel ailesi, ramazanın ilk günlerinde iftar sofrasının bereketini bizimle paylaştı. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Sofralarımızda, hanelerimizde sağlık, huzur ve bereketi daim eylesin. Misafirperverlikleri dolayısıyla Yücel ailesine teşekkür ediyor, yeni evlerinde sağlık ve huzurla oturmalarını diliyoruz" dedi.