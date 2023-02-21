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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Depremzedelerden yüreklere dokunan davranış

Kayseri’deki bir lisenin pansiyonunda kalan depremzedeler, ayrılırken aralarında topladıkları 385 TL’yi, “Yataklarınızı kullandık ve size çok dua ettik. Bunu aranızda paylaşın” notuyla bıraktı

Ali ALTUNDAŞ
Depremzedelerden yüreklere dokunan davranış
Depremin ardından tüm imkanlarını seferber eden devlet, depremzedeleri birçok ilde misafir etti. Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye getirilen 12 bin depremzeden 400'ü de Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mimar Sinan Lisesi pansiyonunda kaldı. Bir süre kaldıktan sonra, başka bir ile giden bazı depremzedeler, ayrılmadan önce aralarında topladıkları 385 TL'yi, pansiyonda kalan 9 sınıf öğrencisi Sezer Yıldırım'ın çantasına koydu. Yanına da "Biz deprem dolayısıyla buradaydık. Yataklarınızı kullandık. Sizlere çok dua ettik. Bunu aranızda paylaşın" notu bıraktı. Çantasını açtığında parayı ve notu bulan Sezer Yıldırım, büyük bir şok yaşadı. Şoku atlattıktan sonra, durumu okul idaresine bildiren Yıldırım, parayı ve notu da teslim etti.



SERGİLEYECEĞİZ
Mimar Sinan Lisesi Müdürü Hayrettin Acet, "Bu davranış bizim nasıl bir yüce millet olduğumuzun en net göstergesi. Depremzedelerimiz içerisinde bulundukları zor şartlara rağmen kendilerinden ziyade okulumuzdaki yatılı kalan öğrencileri düşünmüşler. Bıraktıkları notu okuyunca çok duygulandım. Not ile paraları okulumuzun müzesinde sergileme kararı aldık. Aynı miktarda parayı öğrencilerimize kendimiz dağıtacağız ama depremzedelerimizin parasını müzemizde sergileyeceğiz" dedi.

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Depremzedelerden yüreklere dokunan davranış
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