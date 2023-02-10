Depremzedelere bırakılan teselli notları kalpleri ısıttı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından depremlerden etkilenen illerdeki afetzedeler ülkenin farklı noktalarındaki KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştiriliyor.

Kırşehir Ahi Evran öğrenci yurduna yerleştirilecek olan depremzedeler için yurtta kalan öğrenciler teselli notları bıraktı. Yürekleri ısıtan notlarda depremzedelere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Misafirler için yiyecek, temizlik ürünleri gibi ihtiyaçları da temin eden öğrenciler "Elimizde olan bunlardı, her zaman yanınızdayız" notlarıyla depremzedelere moral verdi.