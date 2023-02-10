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Giriş Tarihi: 10.2.2023 17:44 Son Güncelleme: 10.2.2023 17:47

Depremzedelere bırakılan teselli notları kalpleri ısıttı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından afetzedeler çeşitli illerdeki öğrenci yurtları ve misafirhanelere yerleştiriliyor. Depremzedelere bırakılan teselli notları ise yürekleri ısıtıyor.

ZAHİDE VURAL
Depremzedelere bırakılan teselli notları kalpleri ısıttı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından depremlerden etkilenen illerdeki afetzedeler ülkenin farklı noktalarındaki KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştiriliyor.

Kırşehir Ahi Evran öğrenci yurduna yerleştirilecek olan depremzedeler için yurtta kalan öğrenciler teselli notları bıraktı. Yürekleri ısıtan notlarda depremzedelere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Misafirler için yiyecek, temizlik ürünleri gibi ihtiyaçları da temin eden öğrenciler "Elimizde olan bunlardı, her zaman yanınızdayız" notlarıyla depremzedelere moral verdi.

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Depremzedelere bırakılan teselli notları kalpleri ısıttı
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