Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelere hakaret eden Tiktok fenomeni gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 18.5.2023

Depremzedelere hakaret eden Tiktok fenomeni gözaltına alındı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Depremzedelere hakaret eden Tiktok fenomeni gözaltına alındı
Bursa'da deprem bölgesinden gelerek öğretmenevine yerleştirilen depremzedeler, Ali Ö. isimli bir öğretmen tarafından küfür ve hakarete uğradı. Skandal olayın ardından gözaltına alınan Ali Ö., açığa alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı. "Tiktok" fenomeni Ayşegül Didem Doğan, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy verenlere yönelik ağır hakaretlerde bulunan video yayınladı. Hakkında soruşturma başlatılan Doğan, Eskişehir'de gözaltına alındı. FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in Malta'da yaşayan kızı Şerife Nur Çepik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren vatandaşlara ve depremzedelere ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Son dakika: Almanya'da Sabah ve A Haber'e susturma operasyonu: Türk gazetecilere 'terörist' muamelesi...
Son dakika: Firari Ankara Kuşu yakalandı! Muharrem İnce'ye kaset kumpası kurulmuştu!
Depremzedelere yardımları haram eden CHP seçmenine vatandaşlardan 'dekontlu' tepki!
Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrayan CHP'ye dikkat çeken gönderme: Kılıçdaroğlu fena halde çarpılmıştır!
Son dakika: Şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in çelengine tepki
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Muharrem İnce'ye kaset kumpasında flaş gelişme! CHP’li isim tutuklandı
Depremzede vatandaştan beddua ve hakaretlere yanıt: Onların yardımına muhtaç değiliz
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedelere hakaret eden Tiktok fenomeni gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA