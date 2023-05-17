Depremzedelere hakaret eden Tiktok fenomeni gözaltına alındı

Bursa'da deprem bölgesinden gelerek öğretmenevine yerleştirilen depremzedeler, Ali Ö. isimli bir öğretmen tarafından küfür ve hakarete uğradı. Skandal olayın ardından gözaltına alınan Ali Ö., açığa alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı. "Tiktok" fenomeni Ayşegül Didem Doğan, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy verenlere yönelik ağır hakaretlerde bulunan video yayınladı. Hakkında soruşturma başlatılan Doğan, Eskişehir'de gözaltına alındı. FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in Malta'da yaşayan kızı Şerife Nur Çepik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren vatandaşlara ve depremzedelere ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.