Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelerin içinde olduğu araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 29.3.2023 20:21 Son Güncelleme: 29.3.2023 20:36

Depremzedelerin içinde olduğu araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde içinde depremzedelerin bulunduğu otomobilin yol kenarındaki taşlara vurduktan sonra takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ağır yaralandı

MEHMET AL MEHMET AL
Depremzedelerin içinde olduğu araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı

Kaza Uğrak Mahallesi D-400 karayolu karayolu üzerinde meydana geldi. Sefa Cengiz idaresindeki 46 N 2029 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taşlara vurduktan sonra metrelerce takla attı. Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücüsü Sefa Cengiz ve yolcu Bilgi Cengiz hastanede hayatını kaybederken, 6 yaşındaki Ayaz Cengiz'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'tan Alanya'ya geldikleri öğrenildi.

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Depremzedelerin içinde olduğu araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı
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